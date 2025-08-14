Київ
Комплект одягу та покриттів хірургічний Славна (Surgical clothes and covers set Slavna)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
124.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №57 №1
Технокомплекс
609,69
Економія при броні: -33,58 грн
576,11 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
124.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №57 №1
Технокомплекс
607,60
Економія при броні: -70,20 грн
537,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
124.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №57 №1
Технокомплекс
384,00
Економія при броні: -27,00 грн
357,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
124.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №57 №1
Технокомплекс
610,96
Економія при броні: -34,85 грн
576,11 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №57 №1
Технокомплекс
398,00
Економія при броні: -41,00 грн
357,00 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Богатирська, 30
360.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №49 №1
Технокомплекс
929,00
Економія при броні: -215,10 грн
713,90 грн
