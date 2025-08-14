Київ
Комплект одягу та покриттів хірургічний Славна (Surgical clothes and covers set Slavna)
Комплект одягу та покриттів хірургічний Славна (Surgical clothes and covers set Slavna)
Кривий Ріг
(адресу не вказано)
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
124.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №57 №1
Технокомплекс
609,69
Економія при броні:
-33,58 грн
576,11
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
124.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №57 №1
Технокомплекс
607,60
Економія при броні:
-70,20 грн
537,40
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
124.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №57 №1
Технокомплекс
384,00
Економія при броні:
-27,00 грн
357,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
124.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №57 №1
Технокомплекс
610,96
Економія при броні:
-34,85 грн
576,11
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №57 №1
Технокомплекс
398,00
Економія при броні:
-41,00 грн
357,00
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Богатирська, 30
360.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №49 №1
Технокомплекс
929,00
Економія при броні:
-215,10 грн
713,90
грн
Забронювати
