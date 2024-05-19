Альфажин таблетки, №20 - Київ (748473) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 62 аптеках
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Всього: упаковка (2), таблетки (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), таблетки (1)
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: таблетки (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
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Всього: упаковка (6), таблетки (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
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Всього: упаковка (2), таблетки (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Саксаганського, 11/106
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Аптека доброго дня
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Всього: таблетки (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Жилянська, 107
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 101
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
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Всього: упаковка (2), таблетки (1)
Відчинено Зачиняється о 22:30
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Науки, 1/2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Науки, 4-А