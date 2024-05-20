Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Аптека24 Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Запоріжжя, вул. Комарова, 1 Всього: упаковка (1) 75,10 грн Забронювати

Аптека24 Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Дніпро, вул. Короленка, 3-Б Всього: упаковка (1) 75,10 грн Забронювати

Аптека24 Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Ніжинська, 16 Всього: упаковка (2) 82,60 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Бородянка, вул. Семашко, 2 Всього: упаковка (1) 82,50 Економія: -17,70 грн 64,80 грн Забронювати

Аптека бам Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Чернігів, просп. Перемоги, 14 Всього: упаковка (2) 74,50 Економія: -9,70 грн 64,80 грн Забронювати

Аптека24 Детальніше Суми, вул. Іллінська, 35 Всього: упаковка (2) 82,60 грн Забронювати