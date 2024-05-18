БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З МЕТАЛЕВОЮ КЛІПСОЮ-ЗАСТІБКОЮ ТОН-К-1 8 см х 3 м ТОН-К-1-2-80, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (827301) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Аптека24
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бородянка, вул. Семашко, 2
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом