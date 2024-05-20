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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З МЕТАЛЕВОЮ КЛІПСОЮ-ЗАСТІБКОЮ ТОН-К-1 8 см х 1 м ТОН-К-1-1-80, №1 - Одеса (827296) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Всього: упаковка (1)
42,80 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
42,80 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (1)
38,20 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
Всього: упаковка (1)
42,00 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
38,20 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: упаковка (2)
42,80 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом