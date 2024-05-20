Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 147 Всього: упаковка (1) 937,47 Економія: -180,69 грн 756,78 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1 Всього: упаковка (1) 767,23 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Практична, 2 Всього: упаковка (1) 658,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Васильківська, 15/14 Всього: упаковка (1) 787,60 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5 Всього: упаковка (1) 789,60 грн Забронювати

Віталюкс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18 Всього: упаковка (1) 697,48 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Тернопіль, вул. Торговиця, 7 Всього: упаковка (1) 787,60 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Ужгород, пл. Корятовича, 8/1 Всього: упаковка (2) 633,25 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13 Всього: упаковка (1) 787,60 грн Забронювати