Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 147 Всього: упаковка (1) 749,98 Економія: -45,18 грн 704,80 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31 Всього: упаковка (1) 733,20 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А Всього: упаковка (1) 679,11 Економія: -21,12 грн 657,99 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5 Всього: упаковка (1) 846,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч Всього: упаковка (1) 805,20 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Луцьк, просп. Соборності, 43 Всього: упаковка (1) 822,76 Економія: -4,42 грн 818,34 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Луцьк, просп. Волі, 9/16 Всього: упаковка (3) 805,20 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Ужгород, пл. Корятовича, 8/1 Всього: упаковка (2) 805,20 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А Всього: упаковка (1) 805,20 грн Забронювати

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И Всього: упаковка (4) 719,10 грн