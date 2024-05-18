Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 147 Всього: упаковка (1) 732,36 Економія: -27,56 грн 704,80 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5 Всього: упаковка (1) 846,00 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А Всього: упаковка (1) 688,59 Економія: -30,60 грн 657,99 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31 Всього: упаковка (1) 733,20 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється за 46 хв Графік роботи Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч Всього: упаковка (1) 805,20 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Луцьк, просп. Соборності, 43 Всього: упаковка (1) 822,19 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється за 46 хв Графік роботи Луцьк, просп. Волі, 9/16 Всього: упаковка (3) 805,20 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Ужгород, пл. Корятовича, 8/1 Всього: упаковка (2) 805,20 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А Всього: упаковка (1) 805,20 грн Забронювати

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И Всього: упаковка (4) 719,10 грн