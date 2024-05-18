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ACNE OUT АКТИВНИЙ ЛОСЬЙОН ПРОТИ ВУГРЕВОГО ВИСИПУ 60 мл - Харків (526355) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (3)
789,64
Економія: -23,74 грн
765,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (4)
799,37
Економія: -33,47 грн
765,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
926,88
Економія: -56,10 грн
870,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (4)
810,63
Економія: -44,73 грн
765,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (2)
933,86
Економія: -63,38 грн
870,48 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (2)
803,10
Економія: -45,10 грн
758,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (2)
804,88
Економія: -117,79 грн
687,09 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Гоголя, 26
Всього: упаковка (2)
759,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (3)
759,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (2)
935,96
Економія: -65,32 грн
870,64 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Соборна, 33
Всього: упаковка (2)
759,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Воскресенська, 2
Всього: упаковка (2)
759,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (1)
928,12
Економія: -87,74 грн
840,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (4)
936,93
Економія: -147,43 грн
789,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (2)
920,80
Економія: -125,60 грн
795,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (1)
922,48
Економія: -52,29 грн
870,19 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
915,08
Економія: -44,92 грн
870,16 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
927,15
Економія: -56,96 грн
870,19 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
789,00
Економія: -31,00 грн
758,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
919,40
Економія: -190,22 грн
729,18 грн