Гек-інфузія (Hes-infuzia)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 73/1
8.8 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новомиргород, вул. Соборності, 103-А
201.3 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
303.9 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
351,69
Економія при броні: -17,37 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
410.1 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
441.7 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія