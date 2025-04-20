Алактель фемі (Alactel femi)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
622,00
Економія при броні: -64,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
622,00
Економія при броні: -59,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
686,70
Економія при броні: -105,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
686,70
Економія при броні: -105,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
670,52
Економія при броні: -105,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
673,27
Економія при броні: -111,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
653,97
Економія при броні: -92,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
655,56
Економія при броні: -23,51 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
622,00
Економія при броні: -59,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
663,00
Економія при броні: -30,89 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
665,09
Економія при броні: -100,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
681,78
Економія при броні: -85,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
681,85
Економія при броні: -85,94 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
672,69
Економія при броні: -40,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
680,13
Економія при броні: -22,06 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
622,00
Економія при броні: -59,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
669,42
Економія при броні: -105,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
658,81
Економія при броні: -86,43 грн