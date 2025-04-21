Алактель фемі (Alactel femi)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
694,52
Економія при броні: -103,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
665,72
Економія при броні: -99,59 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
659,38
Економія при броні: -93,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
656,02
Економія при броні: -89,89 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
664,45
Економія при броні: -89,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
688,25
Економія при броні: -113,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
661,98
Економія при броні: -87,11 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
686,70
Економія при броні: -116,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
686,70
Економія при броні: -116,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
686,70
Економія при броні: -116,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 51
2.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Антонова, 29
2.6 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
686,70
Економія при броні: -116,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
667,69
Економія при броні: -101,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 6
2.9 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
674,03
Економія при броні: -94,26 грн