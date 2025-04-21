Алактель фемі (Alactel femi)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
665,28
Економія при броні: -32,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
659,64
Економія при броні: -27,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
703,10
Економія при броні: -44,28 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
689,50
Економія при броні: -31,34 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
686,70
Економія при броні: -105,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
673,90
Економія при броні: -41,37 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
686,47
Економія при броні: -28,03 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
675,55
Економія при броні: -43,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
662,49
Економія при броні: -30,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
667,88
Економія при броні: -115,83 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
674,15
Економія при броні: -121,85 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
4.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
4.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
665,98
Економія при броні: -99,44 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
669,97
Економія при броні: -37,55 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
4.6 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
664,58
Економія при броні: -31,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Миколаїв, вул. Погранична, 248
4.7 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
701,12
Економія при броні: -42,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Миколаїв, вул. Будівельників, 12-В/1
4.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
667,18
Економія при броні: -34,42 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Миколаїв, вул. Миколаївська, 15
4.9 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ