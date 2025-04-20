Алактель фемі (Alactel femi)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках у Львів
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
666,80
Економія при броні: -69,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
686,70
Економія при броні: -105,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
686,70
Економія при броні: -105,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
669,70
Економія при броні: -88,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
695,44
Економія при броні: -105,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
686,70
Економія при броні: -105,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
686,70
Економія при броні: -105,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
670,60
Економія при броні: -91,00 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
673,10
Економія при броні: -92,10 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
697,03
Економія при броні: -107,25 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
659,26
Економія при броні: -26,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
659,64
Економія при броні: -27,64 грн
Подорожник
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
2.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
686,70
Економія при броні: -105,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
2.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Пульс
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Львів, вул. Окуневського, 3
2.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Малоголосківська, 42
3.4 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
686,70
Економія при броні: -105,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
656,02
Економія при броні: -23,13 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
3.4 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ