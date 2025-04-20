Алактель фемі (Alactel femi)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
622,00
Економія при броні: -59,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
667,05
Економія при броні: -69,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
652,92
Економія при броні: -73,72 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
692,34
Економія при броні: -113,14 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
660,71
Економія при броні: -81,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
686,70
Економія при броні: -88,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
675,93
Економія при броні: -43,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
698,21
Економія при броні: -39,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
676,75
Економія при броні: -44,37 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
622,00
Економія при броні: -64,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
673,84
Економія при броні: -112,75 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
622,00
Економія при броні: -59,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
660,08
Економія при броні: -28,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
663,06
Економія при броні: -30,35 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ