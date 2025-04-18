Алактель фемі (Alactel femi)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
700,00
Економія при броні: -74,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
671,93
Економія при броні: -41,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
678,15
Економія при броні: -106,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
695,71
Економія при броні: -99,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
664,84
Економія при броні: -92,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
6.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
654,26
Економія при броні: -39,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
6.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
6.2 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
654,26
Економія при броні: -39,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 9
6.5 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
7.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
661,54
Економія при броні: -29,19 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 26-А
7.4 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
655,59
Економія при броні: -23,33 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
8.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 29-Г
8.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
686,70
Економія при броні: -113,60 грн