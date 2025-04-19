Алактель фемі (Alactel femi)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
669,46
Економія при броні: -37,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
667,69
Економія при броні: -70,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
670,10
Економія при броні: -72,39 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
666,74
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
667,37
Економія при броні: -34,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
657,23
Економія при броні: -24,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
663,76
Економія при броні: -31,57 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
668,51
Економія при броні: -81,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
692,67
Економія при броні: -105,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
658,62
Економія при броні: -94,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 5-А
4.4 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
669,59
Економія при броні: -105,56 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
4.5 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
670,66
Економія при броні: -106,63 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
4.5 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
686,70
Економія при броні: -105,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
686,70
Економія при броні: -105,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
4.6 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
686,70
Економія при броні: -105,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
662,24
Економія при броні: -74,85 грн