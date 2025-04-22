Алактель фемі (Alactel femi)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
686,70
Економія при броні: -79,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
654,76
Економія при броні: -22,65 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
659,57
Економія при броні: -27,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
701,34
Економія при броні: -40,82 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
658,24
Економія при броні: -89,87 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
664,33
Економія при броні: -95,96 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
675,93
Економія при броні: -43,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 161
2.5 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
686,70
Економія при броні: -79,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.5 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
674,98
Економія при броні: -94,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
690,16
Економія при броні: -31,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
673,08
Економія при броні: -93,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 193
2.9 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
АЛАКТЕЛЬ ФЕМІ супозиторії №5
Харківська ФФ
686,70
Економія при броні: -79,30 грн