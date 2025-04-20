Альфаседр шампунь (Alphacedre shampoo)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
604,00
Економія при броні: -63,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
725,31
Економія при броні: -45,82 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
619,00
Економія при броні: -73,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
4.8 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
717,52
Економія при броні: -38,03 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
619,00
Економія при броні: -78,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
604,00
Економія при броні: -63,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
604,00
Економія при броні: -58,00 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
68.6 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
706,80
Економія при броні: -27,31 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
68.8 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
634,00
Економія при броні: -66,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
634,00
Економія при броні: -66,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
117.8 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Златопіль, вул. Центральна, 12-А
188.0 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Златопіль, м-н 1/2, 48
188.4 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
227.2 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
228.4 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
634,00
Економія при броні: -66,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
247.3 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
248.5 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
249.6 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
249.9 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN