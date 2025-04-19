Альфаседр шампунь (Alphacedre shampoo)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
634,00
Економія при броні: -66,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
725,31
Економія при броні: -45,82 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
6.7 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 2
7.6 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
634,00
Економія при броні: -66,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
619,00
Економія при броні: -78,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
68.0 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
720,60
Економія при броні: -41,11 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
69.1 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
619,00
Економія при броні: -73,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
70.0 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
708,30
Економія при броні: -28,81 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
604,00
Економія при броні: -63,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
604,00
Економія при броні: -63,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
78.1 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
604,00
Економія при броні: -58,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Златопіль, вул. Центральна, 12-А
138.4 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Златопіль, м-н 1/2, 48
138.9 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
139.2 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
190.7 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
191.4 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
193.3 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
193.3 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
193.6 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
193.6 км
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ АЛЬФАСЕДР тм ITEM для надмірно жирного волосся свербінні волосистої частини голови 200 мл №1
LABORATOIRE DERMOPHIL INDIEN