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Батончик желейний Джем клаб (Jelly bar Jam club)
Батончик желейний Джем клаб (Jelly bar Jam club)
Кривий Ріг
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
348.6 км
БАТОНЧИК ЖЕЛЕЙНИЙ ЗІ СМАКОМ МАЛИНИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю JAM CLUB 40 г №1
Риф
12,40
Економія при броні:
-2,99 грн
9,41
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
349.1 км
БАТОНЧИК ЖЕЛЕЙНИЙ ЗІ СМАКОМ МАЛИНИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю JAM CLUB 40 г №1
Риф
14,20
Економія при броні:
-3,64 грн
10,56
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
351.4 км
БАТОНЧИК ЖЕЛЕЙНИЙ ЗІ СМАКОМ МАЛИНИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю JAM CLUB 40 г №1
Риф
14,20
Економія при броні:
-3,64 грн
10,56
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
351.7 км
БАТОНЧИК ЖЕЛЕЙНИЙ ЗІ СМАКОМ МАЛИНИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю JAM CLUB 40 г №1
Риф
20,00
Економія при броні:
-9,44 грн
10,56
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
352.5 км
БАТОНЧИК ЖЕЛЕЙНИЙ ЗІ СМАКОМ МАЛИНИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю JAM CLUB 40 г №1
Риф
14,20
Економія при броні:
-3,64 грн
10,56
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 104
357.6 км
БАТОНЧИК ЖЕЛЕЙНИЙ ЗІ СМАКОМ МАЛИНИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю JAM CLUB 40 г №1
Риф
12,90
Економія при броні:
-1,83 грн
11,07
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Березняківська, 8
345.8 км
БАТОНЧИК ЖЕЛЕЙНИЙ ЗІ СМАКОМ МАЛИНИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю JAM CLUB 40 г №1
Риф
М.т.к.
Відчинено
Цілодобово
Кам'янець-Подільський, вул. Виговського Івана, 17
508.5 км
БАТОНЧИК ЖЕЛЕЙНИЙ ЗІ СМАКОМ МАЛИНИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю JAM CLUB 40 г №1
Риф
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