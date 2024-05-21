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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ ЖОРСТКИЙ розмір 5 (213) бежевий, №1 - Запоріжжя (332976) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
1028,00
Економія: -134,00 грн
894,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
883,81
Економія: -39,51 грн
844,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 96
Всього: упаковка (1)
1054,43
Економія: -167,17 грн
887,26 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
1083,53
Економія: -106,07 грн
977,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Лесі Українки, 74
Всього: упаковка (1)
620,00
Економія: -20,33 грн
599,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
1063,50
Економія: -105,66 грн
957,84 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
887,61
Економія: -43,31 грн
844,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
Всього: упаковка (1)
1079,52
Економія: -149,39 грн
930,13 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
1052,31
Економія: -81,37 грн
970,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (1)
1045,86
Економія: -79,96 грн
965,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 100/1
Всього: упаковка (1)
605,36
Економія: -35,56 грн
569,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
Всього: упаковка (1)
1090,22
Економія: -108,65 грн
981,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (1)
1062,59
Економія: -82,57 грн
980,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
1052,71
Економія: -86,81 грн
965,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (1)
653,28
Економія: -41,02 грн
612,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
Всього: упаковка (1)
1048,18
Економія: -140,75 грн
907,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Центральна, 3/1
Всього: упаковка (1)
1058,76
Економія: -131,17 грн
927,59 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (1)
793,06
Економія: -24,52 грн
768,54 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом