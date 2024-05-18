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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ ЖОРСТКИЙ розмір 5 (213) бежевий, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (332976) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
879,51
Економія: -35,21 грн
844,30 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
1028,00
Економія: -134,00 грн
894,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Лесі Українки, 74
Всього: упаковка (1)
633,67
Економія: -34,00 грн
599,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 96
Всього: упаковка (1)
1050,90
Економія: -163,64 грн
887,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
1096,19
Економія: -118,73 грн
977,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
1039,00
Економія: -81,16 грн
957,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
1047,37
Економія: -76,43 грн
970,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (1)
1069,45
Економія: -103,55 грн
965,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
Всього: упаковка (1)
1080,76
Економія: -150,63 грн
930,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
Всього: упаковка (1)
1098,87
Економія: -117,30 грн
981,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 100/1
Всього: упаковка (1)
605,58
Економія: -35,78 грн
569,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Бровари, бульв. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
1073,18
Економія: -107,28 грн
965,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (1)
1061,08
Економія: -81,06 грн
980,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (1)
636,81
Економія: -24,55 грн
612,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
Всього: упаковка (1)
1077,52
Економія: -170,09 грн
907,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Славутич, пл. Центральна, 3/1
Всього: упаковка (1)
1066,12
Економія: -138,53 грн
927,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (1)
800,66
Економія: -32,12 грн
768,54 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом