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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ ЖОРСТКИЙ розмір 3 (213) бежевий, №1 - Запоріжжя (332955) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
1011,00
Економія: -117,00 грн
894,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
653,81
Економія: -42,49 грн
611,32 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
1028,00
Економія: -134,00 грн
894,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
Всього: упаковка (1)
1011,00
Економія: -117,00 грн
894,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
480,22
Економія: -30,62 грн
449,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 52
Всього: упаковка (1)
1094,85
Економія: -109,16 грн
985,69 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (1)
1062,29
Економія: -96,39 грн
965,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (2)
724,58
Економія: -25,25 грн
699,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Всього: упаковка (2)
1041,82
Економія: -93,06 грн
948,76 грн
Медпрепарати
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Університетська, 157
Всього: упаковка (1)
1070,26
Економія: -123,67 грн
946,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
1047,27
Економія: -85,40 грн
961,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
1062,18
Економія: -111,61 грн
950,57 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
Всього: упаковка (1)
1081,07
Економія: -112,88 грн
968,19 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
1073,86
Економія: -83,03 грн
990,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лебедин, пл. Соборна, 4-А/1
Всього: упаковка (1)
1063,06
Економія: -62,97 грн
1000,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 25
Всього: упаковка (2)
1090,22
Економія: -135,40 грн
954,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (1)
1066,02
Економія: -130,36 грн
935,66 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
927,70 грн
Роза
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
927,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (1)
1043,03
Економія: -111,41 грн
931,62 грн