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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ ЖОРСТКИЙ розмір 3 (213) бежевий, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (332955) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
463,49
Економія: -13,89 грн
449,60 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
1028,00
Економія: -134,00 грн
894,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
1011,00
Економія: -117,00 грн
894,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
Всього: упаковка (1)
1011,00
Економія: -117,00 грн
894,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (1)
1078,42
Економія: -112,52 грн
965,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
647,20
Економія: -35,88 грн
611,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 52
Всього: упаковка (1)
1074,48
Економія: -88,79 грн
985,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (2)
733,81
Економія: -34,48 грн
699,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Всього: упаковка (2)
1069,15
Економія: -120,39 грн
948,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
1076,79
Економія: -126,22 грн
950,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
1056,75
Економія: -94,88 грн
961,87 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
1068,82
Економія: -77,99 грн
990,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
Всього: упаковка (1)
1075,51
Економія: -107,32 грн
968,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лебедин, пл. Соборна, 4-А/1
Всього: упаковка (1)
1075,10
Економія: -75,01 грн
1000,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 25
Всього: упаковка (2)
1077,36
Економія: -122,54 грн
954,82 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Херсон, вул. Університетська, 157
Всього: упаковка (1)
1064,50
Економія: -117,91 грн
946,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (1)
1060,48
Економія: -124,82 грн
935,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1065,52
Економія: -99,62 грн
965,90 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
927,70 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
927,70 грн