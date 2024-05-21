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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ ЖОРСТКИЙ розмір 1 (213) бежевий, №1 - Запоріжжя (332954) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 22/13
Всього: упаковка (1)
848,62
Економія: -52,32 грн
796,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (1)
1067,28
Економія: -81,59 грн
985,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ромни, вул. Соборна, 6
Всього: упаковка (1)
1091,97
Економія: -133,04 грн
958,93 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
927,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
Всього: упаковка (1)
836,91
Економія: -40,61 грн
796,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Всього: упаковка (1)
960,14
Економія: -43,54 грн
916,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
1064,91
Економія: -56,66 грн
1008,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (1)
984,27
Економія: -118,18 грн
866,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2-Д
Всього: упаковка (1)
843,62
Економія: -40,17 грн
803,45 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом