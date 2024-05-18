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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ ЖОРСТКИЙ розмір 1 (213) бежевий, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (332954) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 22/13
Всього: упаковка (1)
821,54
Економія: -25,24 грн
796,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (1)
1091,35
Економія: -105,66 грн
985,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ромни, вул. Соборна, 6
Всього: упаковка (1)
1090,94
Економія: -132,01 грн
958,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
Всього: упаковка (1)
850,53
Економія: -54,23 грн
796,30 грн
Южна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
927,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Всього: упаковка (1)
967,38
Економія: -50,78 грн
916,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
1068,64
Економія: -60,39 грн
1008,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (1)
981,85
Економія: -115,76 грн
866,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2-Д
Всього: упаковка (1)
850,37
Економія: -46,92 грн
803,45 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом