Київ
Дакріл (Dacril)

Дакріл (Dacril)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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D.s.
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
624.5 км
ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ DACRIL - ХІРУРГІЧНИЙ СИНТЕТИЧНИЙ 1 90 см №1
Biosintex
159,95 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Виговського Івана, 17
640.0 км
ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ DACRIL - ХІРУРГІЧНИЙ СИНТЕТИЧНИЙ 1 90 см №1
Biosintex
157,15 грн
ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ DACRIL - ХІРУРГІЧНИЙ СИНТЕТИЧНИЙ 0 90 см №1
Biosintex
165,10 грн
ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ DACRIL - ХІРУРГІЧНИЙ СИНТЕТИЧНИЙ 1 90 см №1
Biosintex
192,40 грн
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