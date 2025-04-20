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Дакріл (Dacril)
Дакріл (Dacril)
Кривий Ріг
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Зачиняється о 23:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
497.8 км
ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ DACRIL - ХІРУРГІЧНИЙ СИНТЕТИЧНИЙ 1 90 см №1
Biosintex
159,95
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Виговського Івана, 17
508.5 км
ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ DACRIL - ХІРУРГІЧНИЙ СИНТЕТИЧНИЙ 1 90 см №1
Biosintex
157,15
грн
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ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ DACRIL - ХІРУРГІЧНИЙ СИНТЕТИЧНИЙ 0 90 см №1
Biosintex
165,10
грн
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ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ DACRIL - ХІРУРГІЧНИЙ СИНТЕТИЧНИЙ 1 90 см №1
Biosintex
192,40
грн
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