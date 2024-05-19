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АРНІКА МАСАЖНА ОЛІЯ 100 мл - Львів (103088) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
612,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
610,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
500,19 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Всього: упаковка (1)
612,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (1)
612,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
610,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Всього: упаковка (1)
539,58 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Всього: упаковка (1)
612,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ірпінь, вул. Літературна, 27
Всього: упаковка (1)
515,20 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (1)
475,43 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Ф
Всього: упаковка (1)
499,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Миру, 36
Всього: упаковка (1)
525,20 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7
Всього: упаковка (1)
539,58 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
612,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
546,74 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Всього: упаковка (1)
612,00 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Преображенська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
475,43 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
566,56 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
489,69 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, вул. Березова, 2
Всього: упаковка (1)
525,20 грн