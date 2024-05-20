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Аксотроф™ розчин для перорального застосування ампула 10 мл, №20 - Одеса (746580) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 213 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
530,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3), ампула (5)
613,55
Економія: -38,58 грн
574,97 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2), ампула (13)
606,42
Економія: -81,76 грн
524,66 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
592,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
530,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
614,30
Економія: -86,01 грн
528,29 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
644,99
Економія: -135,10 грн
509,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1), ампула (18)
566,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
530,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: розчин для перорального застосування (5)
597,95
Економія: -61,77 грн
536,18 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
601,43
Економія: -66,46 грн
534,97 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: розчин для перорального застосування (10)
559,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1), ампула (1)
607,34
Економія: -72,37 грн
534,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
602,99
Економія: -93,10 грн
509,89 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
608,16
Економія: -69,38 грн
538,78 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
555,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1), ампула (10)
609,72
Економія: -78,73 грн
530,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
530,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1), ампула (8)
530,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (2)
580,00 грн