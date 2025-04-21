Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
364,91
Економія при броні: -17,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
349,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
349,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
349,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
370,40
Економія при броні: -48,32 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
349,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
349,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
349,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
359,50
Економія при броні: -47,30 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
371,38
Економія при броні: -61,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
245,98
Економія при броні: -45,79 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
371,90
Економія при броні: -65,52 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
368,90
Економія при броні: -56,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
349,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
349,00 грн