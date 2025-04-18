Київ (адресу не вказано)
Доступно в 431 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
349,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
365,60
Економія при броні: -48,95 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
365,92
Економія при броні: -18,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
349,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
370,51
Економія при броні: -23,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
362,51
Економія при броні: -57,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
359,84
Економія при броні: -55,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
368,70
Економія при броні: -45,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
356,59
Економія при броні: -13,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
358,87
Економія при броні: -41,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
360,00
Економія при броні: -36,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
349,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
368,53
Економія при броні: -53,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
358,73
Економія при броні: -44,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
349,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
349,00 грн