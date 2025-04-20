Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 131 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
349,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
365,75
Економія при броні: -78,09 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
324,00
Економія при броні: -30,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
121,95
Економія при броні: -6,11 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
363,31
Економія при броні: -76,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
358,13
Економія при броні: -57,32 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
361,91
Економія при броні: -61,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
361,40
Економія при броні: -49,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
362,41
Економія при броні: -61,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
371,17
Економія при броні: -60,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
349,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
247,14
Економія при броні: -40,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
364,98
Економія при броні: -54,46 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
349,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
371,22
Економія при броні: -23,51 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
324,00
Економія при броні: -33,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Відек капсули №30
Бовіос Фарм
349,00 грн