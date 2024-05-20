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Адетрисан капсули, №30 - Одеса (748282) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
269,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
303,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
307,09
Економія: -66,67 грн
240,42 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (2)
291,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (3)
242,39 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
269,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
249,66 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
269,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
301,28
Економія: -60,86 грн
240,42 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
303,99
Економія: -49,29 грн
254,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
269,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
286,69
Економія: -37,15 грн
249,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
242,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
249,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: капсули (20)
301,74
Економія: -33,87 грн
267,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
269,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
242,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
249,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
269,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
280,00 грн