Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Ромни, вул. Соборна, 6 Всього: упаковка (1) 43,79 Економія: -5,42 грн 38,37 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Конотоп, вул. Лазаревського, 25 Всього: упаковка (1) 57,29 Економія: -6,23 грн 51,06 грн Забронювати

Аптека шар@ Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Нікополь, вул. Бандери Степана, 23/1 Всього: упаковка (2) 52,61 Економія: -7,39 грн 45,22 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Чернігів, вул. Шевченка, 22 Всього: упаковка (1) 58,33 Економія: -7,00 грн 51,33 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Чернігів, просп. Перемоги, 184 Всього: упаковка (1) 53,57 Економія: -2,92 грн 50,65 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Чернігів, вул. Текстильщиків, 15 Всього: упаковка (1) 55,59 Економія: -4,33 грн 51,26 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:30 Графік роботи Чернігів, просп. Миру, 194 Всього: упаковка (1) 59,75 Економія: -8,85 грн 50,90 грн Забронювати