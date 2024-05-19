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АПІВІТА КОРОЛІВСЬКИЙ МЕД КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ З ЕФІРНИМИ ОЛІЯМИ 500 мл - Київ (749838) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
645,54 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
730,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
609,04 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
730,80 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
633,36 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
710,09 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом