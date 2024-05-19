Віталюкс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Велика Васильківська, 72 Всього: упаковка (2) 645,54 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5 Всього: упаковка (2) 730,80 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Практична, 2 Всього: упаковка (1) 609,04 грн Забронювати

Аптекар Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, шосе Столичне, 103 Всього: упаковка (1) 730,80 грн Забронювати

В інших містах:

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31 Всього: упаковка (1) 633,36 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1 Всього: упаковка (1) 710,09 грн Забронювати