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АВЕН КСЕРАКАЛЬМ AD КОНЦЕНТРАТ 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (642087) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (1)
515,16 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
730,38 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (4)
763,58 грн
В інших містах:
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
750,00
Економія: -86,00 грн
664,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Всього: упаковка (1)
608,02 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
814,35
Економія: -24,43 грн
789,92 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (2)
549,15
Економія: -16,47 грн
532,68 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
745,70
Економія: -22,37 грн
723,33 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ходосівка, вул. Березова, 2
Всього: упаковка (1)
540,92 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
814,35
Економія: -24,43 грн
789,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
Всього: упаковка (1)
745,70 грн
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
814,35
Економія: -24,43 грн
789,92 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
745,70
Економія: -22,37 грн
723,33 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (2)
699,22 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
814,35
Економія: -24,43 грн
789,92 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
814,35
Економія: -24,43 грн
789,92 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (1)
814,35
Економія: -24,43 грн
789,92 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Воскресенська, 18
Всього: упаковка (1)
566,68 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Всього: упаковка (1)
697,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
663,98 грн