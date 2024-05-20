БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 8506, еластичний розмір XL, №1 - Одеса (742956) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Поляниця, вул. Стаїще, 94-А
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 26-А
Сідус
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, перех. Проскурівського Підпілля / Вайсера, 16/30
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом