Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16 Всього: упаковка (1) 237,44 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Поляниця, вул. Стаїще, 94-А Всього: упаковка (1) 449,08 грн Забронювати

Аптека 3і Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 26-А Всього: упаковка (1) 396,50 грн

Сідус Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Хмельницький, перех. Проскурівського Підпілля / Вайсера, 16/30 Всього: упаковка (1) 418,10 грн