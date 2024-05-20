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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 8506, еластичний розмір M, №1 - Львів (742955) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
446,23 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Всього: упаковка (1)
449,87 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 59-А
Всього: упаковка (1)
446,91 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (1)
448,37
Економія: -7,41 грн
440,96 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: упаковка (1)
370,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Всього: упаковка (1)
389,38 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
445,30
Економія: -2,93 грн
442,37 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
448,73
Економія: -1,96 грн
446,77 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, вул. Княжа, 2
Всього: упаковка (1)
448,92
Економія: -4,96 грн
443,96 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 26
Всього: упаковка (1)
445,76 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 15/3
Всього: упаковка (1)
443,32 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
428,44
Економія: -5,41 грн
423,03 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Галицька, 45
Всього: упаковка (1)
448,28 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Всього: упаковка (1)
443,68
Економія: -2,76 грн
440,92 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Всього: упаковка (1)
448,65 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
448,60
Економія: -2,79 грн
445,81 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
445,31
Економія: -1,27 грн
444,04 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28
Всього: упаковка (1)
448,72 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Галицька, 64
Всього: упаковка (1)
449,28 грн