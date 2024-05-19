БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 8506, еластичний розмір M, №1 - Харків (742955) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 272-Д
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Економ аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Шевченка, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 104
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 38
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Петропавлівська, 60