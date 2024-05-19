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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 8506, еластичний розмір M, №1 - Харків (742955) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
401,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Всього: упаковка (1)
333,48 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
428,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Всього: упаковка (1)
370,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Всього: упаковка (1)
401,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Всього: упаковка (1)
408,84 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 272-Д
Всього: упаковка (1)
408,84 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Всього: упаковка (1)
408,84 грн
В інших містах:
Економ аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Шевченка, 3
Всього: упаковка (1)
408,84 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (1)
447,78 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 104
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Всього: упаковка (1)
408,84 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 38
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Петропавлівська, 60
Всього: упаковка (1)
389,37 грн