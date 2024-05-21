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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 8506, еластичний розмір L, №1 - Запоріжжя (742951) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
280,15 грн
В інших містах:
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
370,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 4-А
Всього: упаковка (1)
288,55 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
Всього: упаковка (1)
389,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Першотравенськ, вул. Незалежності, 3
Всього: упаковка (1)
370,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Всього: упаковка (1)
280,15 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (1)
370,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 49-Б
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
Всього: упаковка (1)
389,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ромни, вул. Соборна, 9
Всього: упаковка (1)
313,73 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Всього: упаковка (1)
407,97 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (1)
443,94
Економія: -1,42 грн
442,52 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
370,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
426,51 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Оптимістична, 1
Всього: упаковка (1)
401,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (2)
408,84 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Григоровича-Барського, 1
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петрицького Анатолія, 15
Всього: упаковка (1)
408,84 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Чернівці, перех. Героїв Майдану / Загули Дмитра, 9/2
Всього: упаковка (1)
443,85
Економія: -2,60 грн
441,25 грн