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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 8506, еластичний розмір L, №1 - Львів (742951) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
449,89
Економія: -7,88 грн
442,01 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 93/1
Всього: упаковка (1)
446,48 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Олесницького, 1
Всього: упаковка (1)
449,24 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 36
Всього: упаковка (1)
218,50
Економія: -0,37 грн
218,13 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Борислав, вул. Потік, 12
Всього: упаковка (1)
445,14
Економія: -1,45 грн
443,69 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (1)
442,51 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/24
Всього: упаковка (1)
425,35
Економія: -3,91 грн
421,44 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
370,88 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лисець, вул. Січових Стрільців, 41-А
Всього: упаковка (1)
449,14 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Липинського, 7
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яремче, вул. Свободи, 255-А
Всього: упаковка (1)
401,05 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Мазепи Івана, 12/1
Всього: упаковка (1)
303,90 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Поляниця, вул. Стаїще, 94-А
Всього: упаковка (1)
449,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Ужгород, вул. Капушанська, 21
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Кошута, 3
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, пл. Незалежності, 10
Всього: упаковка (1)
428,32 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Чернівці, перех. Героїв Майдану / Загули Дмитра, 9/2
Всього: упаковка (1)
445,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петрицького Анатолія, 15
Всього: упаковка (1)
408,84 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Григоровича-Барського, 1
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Оптимістична, 1
Всього: упаковка (1)
401,05 грн