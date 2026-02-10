Одеса
Ланцет для крові сталевий (Steel blood lancet)

Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
1.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
97,52
Економія при броні: -3,99 грн
93,53 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
12.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
95,05
Економія при броні: -3,51 грн
91,54 грн
В містах поряд
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
108.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
103,57
Економія при броні: -4,07 грн
99,50 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
112.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
104,45
Економія при броні: -4,95 грн
99,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 16
144.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
96,88
Економія при броні: -3,35 грн
93,53 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Полтавська, 1
165.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
7,31
Економія при броні: -0,44 грн
6,87 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
251.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
31,44
Економія при броні: -1,69 грн
29,75 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 74
251.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
88,93
Економія при броні: -4,71 грн
84,22 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
253.3 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
56,68
Економія при броні: -2,67 грн
54,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Полтавська, 83
255.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
66,41
Економія при броні: -4,62 грн
61,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 28
255.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
68,74
Економія при броні: -4,26 грн
64,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
256.3 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
67,99
Економія при броні: -2,32 грн
65,67 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Умань, вул. Тищика, 25
256.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
105,30
Економія при броні: -5,80 грн
99,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
257.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
43,79
Економія при броні: -1,60 грн
42,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 63
257.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
102,41
Економія при броні: -6,89 грн
95,52 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
262.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
94,85
Економія при броні: -6,55 грн
88,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
263.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
53,12
Економія при броні: -1,85 грн
51,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
263.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
103,85
Економія при броні: -4,35 грн
99,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
264.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
85,96
Економія при броні: -4,95 грн
81,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Тальне, вул. Соборна, 24
267.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
40,27
Економія при броні: -1,92 грн
38,35 грн
