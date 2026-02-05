Львів
Ланцет для крові сталевий (Steel blood lancet)
Ланцет для крові сталевий (Steel blood lancet)
Львів
(адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Львів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
103,44
Економія при броні:
-3,94 грн
99,50
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.6 км
50,34
Економія при броні:
-2,10 грн
48,24
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
1.6 км
63,72
Економія при броні:
-3,55 грн
60,18
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
3.1 км
59,89
Економія при броні:
-2,11 грн
57,79
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 51
3.7 км
80,52
Економія при броні:
-3,62 грн
76,89
грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шептицький, просп. Шевченка Тараса, 16
63.5 км
9,68
Економія при броні:
-0,52 грн
9,15
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
66.0 км
106,16
Економія при броні:
-6,66 грн
99,50
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 6
68.9 км
28,99
Економія при броні:
-1,53 грн
27,46
грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Самбір, пл. Ринок, 30
69.6 км
63,52
Економія при броні:
-2,39 грн
61,13
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 12
112.2 км
91,81
Економія при броні:
-3,93 грн
87,88
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, бульв. Північний, 4/1
112.4 км
24,03
Економія при броні:
-1,64 грн
22,39
грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 140
112.8 км
84,76
Економія при броні:
-5,58 грн
79,18
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Івасюка Володимира, 11
113.3 км
16,63
Економія при броні:
-0,61 грн
16,02
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Бандери Степана, 77-Б
114.9 км
8,68
Економія при броні:
-0,54 грн
8,14
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тлумач, вул. Макуха, 7-А
129.4 км
104,48
Економія при броні:
-4,98 грн
99,50
грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коломия, вул. Мазепи Івана, 9
163.7 км
29,92
Економія при броні:
-1,07 грн
28,85
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коломия, вул. Мазепи Івана, 183
164.1 км
105,31
Економія при броні:
-6,80 грн
98,50
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 135
179.9 км
36,33
Економія при броні:
-2,01 грн
34,33
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 156
180.1 км
83,36
Економія при броні:
-5,53 грн
77,84
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 17
180.4 км
18,68
Економія при броні:
-1,29 грн
17,39
грн
