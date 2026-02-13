Дніпро
Ланцет для крові сталевий (Steel blood lancet)
Львів
(адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Львів
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
1.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
81,41
Економія при броні:
-4,22 грн
77,19
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
1.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
100,32
Економія при броні:
-4,30 грн
96,02
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
2.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
100,79
Економія при броні:
-6,26 грн
94,52
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 31
2.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
100,73
Економія при броні:
-5,21 грн
95,52
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
2.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
86,00
Економія при броні:
-5,91 грн
80,10
грн
Забронювати
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
5.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
77,77
Економія при броні:
-4,14 грн
73,63
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
6.3 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
103,14
Економія при броні:
-3,64 грн
99,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
8.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
103,96
Економія при броні:
-4,46 грн
99,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Обухівка, вул. Центральна, 71
16.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
102,51
Економія при броні:
-5,00 грн
97,51
грн
Забронювати
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 46
32.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
51,28
Економія при броні:
-3,22 грн
48,06
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Б
37.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
33,26
Економія при броні:
-1,22 грн
32,04
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Симчича Мирослава, 51
64.2 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
45,73
Економія при броні:
-2,71 грн
43,02
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 13
65.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
70,01
Економія при броні:
-3,19 грн
66,82
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Дніпровська, 460-Б
66.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
38,21
Економія при броні:
-2,51 грн
35,70
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
67.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
105,55
Економія при броні:
-6,05 грн
99,50
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Вороніна, 19
69.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
41,31
Економія при броні:
-1,51 грн
39,80
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
69.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
65,49
Економія при броні:
-3,24 грн
62,25
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
69.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
32,86
Економія при броні:
-1,74 грн
31,12
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
71.2 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
12,87
Економія при броні:
-0,80 грн
12,06
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
71.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ №200
Huaian Tianda Medical Instruments
106,80
Економія при броні:
-7,30 грн
99,50
грн
Забронювати
