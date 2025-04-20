Банки для вакуум-терапії БВ-01-АП-1 (Banks for vacuum therapy BV-01-AP-1)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
480,71
Економія при броні: -21,02 грн
В містах поряд
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Барки Василя, 6
61.6 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
993,88
Економія при броні: -66,54 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
75.4 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
998,84
Економія при броні: -63,54 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 6-Б
81.7 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
870,30
Економія при броні: -31,30 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
100.2 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
863,40
Економія при броні: -24,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
123.9 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
947,37
Економія при броні: -52,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
127.6 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
737,60
Економія при броні: -39,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 10/76
136.0 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
983,26
Економія при броні: -55,92 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Долинська, вул. Центральна, 144
180.9 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
866,50
Економія при броні: -27,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
283.7 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
236,52
Економія при броні: -15,63 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Незалежності, 30
286.6 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
251,73
Економія при броні: -9,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
291.4 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
719,51
Економія при броні: -42,91 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
369.1 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №8
Укрмедіка
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
421.1 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №8
Укрмедіка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
453.2 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
860,60
Економія при броні: -56,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шостка, вул. Чернігівська, 7-А
462.5 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
968,16
Економія при броні: -40,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 12
543.4 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
476,11
Економія при броні: -16,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 17
715.9 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 156
716.6 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
609,04
Економія при броні: -30,25 грн
Джерела здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
726.8 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
875,50
Економія при броні: -36,50 грн