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Банки для вакуум-терапії БВ-01-АП-1 (Banks for vacuum therapy BV-01-AP-1)
Банки для вакуум-терапії БВ-01-АП-1 (Banks for vacuum therapy BV-01-AP-1)
Миколаїв
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
108.8 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №8
Укрмедіка
588,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Долинська, вул. Центральна, 144
143.7 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
866,50
Економія при броні:
-27,50 грн
839,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
154.7 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
737,60
Економія при броні:
-39,11 грн
698,49
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
179.4 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
947,37
Економія при броні:
-52,27 грн
895,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 6-Б
179.8 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
870,30
Економія при броні:
-31,30 грн
839,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 10/76
193.1 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
983,26
Економія при броні:
-55,92 грн
927,34
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Подільськ, вул. Соборна, 101
205.8 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №8
Укрмедіка
819,07
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
251.9 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
236,52
Економія при броні:
-15,63 грн
220,89
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Сміла, вул. Незалежності, 30
255.6 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
251,73
Економія при броні:
-9,05 грн
242,68
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
257.3 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
480,71
Економія при броні:
-21,02 грн
459,69
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Барки Василя, 6
280.5 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
993,88
Економія при броні:
-66,54 грн
927,34
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Березинська, 19
288.8 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
998,84
Економія при броні:
-63,54 грн
935,30
грн
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Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
353.1 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
863,40
Економія при броні:
-24,40 грн
839,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
412.7 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
860,60
Економія при броні:
-56,64 грн
803,96
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Житомир, вул. Небесної Сотні, 12
442.2 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
476,11
Економія при броні:
-16,72 грн
459,39
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
449.6 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
719,51
Економія при броні:
-42,91 грн
676,60
грн
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Джерела здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
554.6 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
875,50
Економія при броні:
-36,50 грн
839,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шостка, вул. Чернігівська, 7-А
558.6 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
968,16
Економія при броні:
-40,82 грн
927,34
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 14/15
585.0 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
910,28
Економія при броні:
-31,10 грн
879,18
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 17
586.0 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
378,35
грн
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