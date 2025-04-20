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Банки для вакуум-терапії БВ-01-АП-1 (Banks for vacuum therapy BV-01-AP-1)
Банки для вакуум-терапії БВ-01-АП-1 (Banks for vacuum therapy BV-01-AP-1)
Львів
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Почаїв, вул. Воз'єднання, 3-А
108.5 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
788,04
Економія при броні:
-0,04 грн
788,00
грн
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Джерела здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
118.1 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
875,50
Економія при броні:
-36,50 грн
839,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 14/15
139.8 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
913,73
Економія при броні:
-34,55 грн
879,18
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 156
180.7 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
619,04
Економія при броні:
-40,25 грн
578,79
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 17
181.0 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
378,35
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 12
335.5 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
477,08
Економія при броні:
-17,68 грн
459,39
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
465.6 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №8
Укрмедіка
819,07
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Незалежності, 30
571.1 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
252,90
Економія при броні:
-10,22 грн
242,68
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
572.9 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
228,99
Економія при броні:
-8,10 грн
220,89
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
626.0 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №8
Укрмедіка
588,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Долинська, вул. Центральна, 144
666.5 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
866,50
Економія при броні:
-27,50 грн
839,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Шостка, вул. Чернігівська, 7-А
699.9 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
977,11
Економія при броні:
-49,77 грн
927,34
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 10/76
709.1 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
973,29
Економія при броні:
-45,95 грн
927,34
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
720.8 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
930,82
Економія при броні:
-35,72 грн
895,10
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
722.7 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
723,62
Економія при броні:
-25,13 грн
698,49
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Покров, вул. Героїв України, 6-Б
778.4 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
870,30
Економія при броні:
-31,30 грн
839,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
781.9 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
719,98
Економія при броні:
-43,38 грн
676,60
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 19
813.3 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
991,04
Економія при броні:
-55,74 грн
935,30
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Барки Василя, 6
816.6 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
986,71
Економія при броні:
-59,37 грн
927,34
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
842.0 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
483,30
Економія при броні:
-23,61 грн
459,69
грн
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