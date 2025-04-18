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Банки для вакуум-терапії БВ-01-АП-1 (Banks for vacuum therapy BV-01-AP-1)
Банки для вакуум-терапії БВ-01-АП-1 (Banks for vacuum therapy BV-01-AP-1)
Київ
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Житомир, вул. Небесної Сотні, 12
133.1 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
489,22
Економія при броні:
-29,83 грн
459,39
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Сміла, вул. Незалежності, 30
166.8 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
255,44
Економія при броні:
-12,76 грн
242,68
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
170.4 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
231,17
Економія при броні:
-10,28 грн
220,89
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Шостка, вул. Чернігівська, 7-А
258.5 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
978,51
Економія при броні:
-51,17 грн
927,34
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 17
302.3 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
378,35
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Рівне, вул. Соборна, 156
302.9 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
601,71
Економія при броні:
-22,92 грн
578,79
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Долинська, вул. Центральна, 144
306.8 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
866,50
Економія при броні:
-27,50 грн
839,00
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Подільськ, вул. Соборна, 101
308.5 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №8
Укрмедіка
819,07
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
313.9 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
705,09
Економія при броні:
-28,49 грн
676,60
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 10/76
317.9 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
979,07
Економія при броні:
-51,73 грн
927,34
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
338.0 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
931,81
Економія при броні:
-36,71 грн
895,10
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
354.6 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
724,61
Економія при броні:
-26,12 грн
698,49
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Почаїв, вул. Воз'єднання, 3-А
359.9 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
788,04
Економія при броні:
-0,04 грн
788,00
грн
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Джерела здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
366.3 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
875,60
Економія при броні:
-36,60 грн
839,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Березинська, 19
389.9 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
996,59
Економія при броні:
-61,29 грн
935,30
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Барки Василя, 6
397.9 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
992,49
Економія при броні:
-65,15 грн
927,34
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 6-Б
406.2 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
870,30
Економія при броні:
-31,30 грн
839,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
443.0 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
484,41
Економія при броні:
-24,72 грн
459,69
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
446.3 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №8
Укрмедіка
588,70
грн
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Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
454.1 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
863,40
Економія при броні:
-24,40 грн
839,00
грн
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